Андрееску после победы на US Open пропустит турнир в Осаке

Чемпионка US Open Бьянка Андрееску не примет участия в турнире WTA в Осаке. 19-летняя канадка в 2019 году впервые участвовала в Открытом чемпионате США и сразу же его выиграла, одолев в финале Серену Уильямс.

Помимо Андрееску, турнир пропустят полуфиналистка US Open Белинда Бенчич, а также Маркетта Вондроушова, которая так и не восстановилась от травмы запястья.

Трех теннисисток в сетке заменят Элисон Риске (США), Юлия Путинцева (Казахстан) и Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Турнир в Осаке пройдет с 16 по 22 сентября.