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Сегодня, 10:00

Анастасия Потапова прокомментировала выход в финал турнира в Праге

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на свой выход в финал турнира в Праге. В полуфинале Потапова обыграла китаянку Ван Цян со счетом 6:3, 6:0.

«Во втором сете я стала увереннее. В первом немного нервничала, возможно, слишком много думала о финале и всем остальном. Во втором — просто старалась играть так свободно, как мне хотелось», — цитирует россиянку WTA.

В финале Потапова сыграет с чешкой Марией Боузковой.

Анастасия Потапова
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Потапова за час обыграла китаянку Ван Цян в полуфинале турнира в Праге
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