Анастасия Потапова прокомментировала выход в финал турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на свой выход в финал турнира в Праге. В полуфинале Потапова обыграла китаянку Ван Цян со счетом 6:3, 6:0.

«Во втором сете я стала увереннее. В первом немного нервничала, возможно, слишком много думала о финале и всем остальном. Во втором — просто старалась играть так свободно, как мне хотелось», — цитирует россиянку WTA.

В финале Потапова сыграет с чешкой Марией Боузковой.