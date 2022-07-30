Потапова за час обыграла китаянку Ван Цян в полуфинале турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла китаянку Ван Цян за 1 час в полуфинале турнира в Праге со счетом 6:3, 6:0.

Также представительница Чехии Мария Боузкова выиграла у соотечественницы Линды Носковой за 1 час и 45 минут со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Ван Цян (Китай, Q) — 6:3, 6:0

Мария Боузкова (Чехия, 8) — Линда Носкова (Чехия, WC) — 7:6 (7:4), 6:3