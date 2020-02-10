Анастасия Потапова: «Если меня вызовут в сборную России, буду очень рада»

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг St Petersburg Ladies Trophy, переиграв Людмилу Самсонову — 6:2, 6:4. На пресс-конференции она рассказала о своей победе, а также о любви к книгам.

— На самом деле я знала, что второй сет не будет таким, как первый. И была к этому готова психологически. Да, это сильный игрок, но пока она не топ-10. Знала, что у меня будет шанс. И я его использовала, — сказала Потапова.

— Многие ожидали, что вы будете занимать более высокую строчку в рейтинге WTA. Как относитесь к таким разговорам?

— Не думаю о рейтинге. Думаю, как улучшить свою игру на корте и вне его. Я прогрессирую. И вскоре встану на те позиции, которые хочу. Если вы посмотрите на статистику моих матчей, то процент выигранных мячей на второй подача у меня за 70 процентов. Не многие игроки смогут этим похвастаться. Два года назад я выступала здесь, играла на тот момент с первой ракетой Каролин Возняцки. Физически была готова, психологически — нет. Давление было очень сильным. Сейчас ощущаю, что изменилась: стала более профессиональной, ответственной. Это дает свои плоды на корте.

— Как оцените работу с вашим тренером Йеном Хьюзом?

— Он не заставляет меня ничего делать. Он может дать совет, а все остальное — моя ответственность. Он дает мне советы. Чтение? Я читаю слишком много, порой он говорит: «отвлекись, погори со мной». Он просит меня смотреть некоторые матчи, особенно мужской теннис. У меня нет любимого автора. Читаю абсолютно все. Сейчас читаю Агату Кристи, детектив. Немного изменила направление, раньше были романы и классика.

— Каковы ваши шансы выступить на Кубке Федерации за сборную России?

— Безусловно, большая честь выступать за страну. Если меня вызовут, буду очень рада. (Дмитрий Зимин)