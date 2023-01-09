Павлюченкова о поражении в Аделаиде: «Несмотря на результат, рада вернуться после семи месяцев отсутствия»

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от первого официального матча с мая.

9 января в первом круге турнира в Аделаиде она проиграла Жиль Тайкманн (5:7, 4:6).

«Несмотря на результат, я очень рада вернуться к соревнованиям после семи месяцев отсутствия. Ценю поддержку, которую я получила в Аделаиде. Увидимся на Australian Open», — написала Павлюченкова в своем Twitter-аккаунте.

В мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре 31-летня россиянка приняла участие в командном выставочном турнире.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.