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Александрова обыграла Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля

14:06
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в четвертьфинале Кубка Кремля со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

Александрова за выход в финал поборется с победительницей встречи Мария Саккари (Греция) — Симона Халеп (Румыния).

Напомним, что Соболенко занимает вторую строчку в рейтинге WTA. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от участия.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1, WC) — 6:3, 6:4

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Роман Шишов все материалы автора
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