Американская теннисистка рассказала, что у нее с детства есть связь с Россией

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс рассказала, что у нее есть некая связь с Россией с самого юного возраста. Она отметила, что у нее много поклонников в этой стране.

— В России у меня много классных поклонников, с которыми общаюсь в основном в социальных сетях, — приводит RT слова Маттек-Сандс. — И во время матчей на трибунах за меня болеет своя небольшая группа поддержки. После игры я долго раздавала автографы, сделала много совместных фотографий с болельщиками. Поэтому для меня настоящее удовольствие здесь находиться.

Поэтому я чувствую, что у меня есть некая связь с этой страной с самого юного возраста. Когда мне было около семи лет, к нам приезжали девочки из России, они жили с нами под одной крышей на протяжении нескольких месяцев. Я тренировалась с ними, и это мотивировало меня продолжать работать над собой.