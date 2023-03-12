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12 марта, 23:50

Селиваненко: «Касаткина набирает ту уверенность, которая приносит ей победы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением об игре российской теннисистки Дарьи Касаткиной в стартовом матче турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Восьмая ракетка мира во втором круге обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 6:1.

«Для Даши это важная победа. Очень важно было хорошо начать этот большой турнир. Что касается формы Касаткиной, она уже показала свою уверенность в Австралии, просто там у нее произошел период, когда она не играла так, как хотелось бы. Это больше вопрос психологии. Это отличный старт важного турнира. Для Даши очень важно набирать уверенность матч за матчем. Она набирает ту уверенность, которая ей приносит победы», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В третьем круге Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой.

Источник: Vprognoze
Теннис
Дарья Касаткина
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