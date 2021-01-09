Александрова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби и сыграет со Свитолиной
14:09
Россиянка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, обыграв британку Хизер Уотсон — 7:5, 6:7 (7:9), 6:3.
За выход в четвертьфинал Александрова поборется с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла россиянку Веру Звонареву.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 17) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:3
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