Александрова в двух сетах уступила Халеп в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Румынская теннисистка Симона Халеп 23 апреля в матче 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Александрову — 6:1, 6:4.

Соперницы провели на корте час и десять минут.

В полуфинале Халеп сыграет против победителя в паре Арина Соболенко (Белоруссия) — Аннет Контавейт (Эстония).

?? @Simona_Halep sails through to the semifinals in Stuttgart. Defeats Alexandrova 6-1, 6-4.#PorscheTennis pic.twitter.com/rjAKdzMYK0