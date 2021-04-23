Кудерметова стала последней полуфиналисткой турнира в Стамбуле

Россиянка Вероника Кудерметова 23 апреля в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция) в трех сетах обыграла румынку Ану Богдан — 2:6, 6:3, 6:3.

Соперницы провели на корте два часа и семь минут.

В полуфинале турнира Кудерметова сыграет против бельгийки Элисы Мертенс, которая в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову — 6:4, 6:4.

Вторую полуфинальную пару составили Марта Костюк (Украина) — Сорана Кирстя (Румыния).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Ана Богдан (Румыния) — 2:6, 6:3, 6:3