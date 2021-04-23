Кудерметова стала последней полуфиналисткой турнира в Стамбуле
21:30
Россиянка Вероника Кудерметова 23 апреля в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция) в трех сетах обыграла румынку Ану Богдан — 2:6, 6:3, 6:3.
Соперницы провели на корте два часа и семь минут.
В полуфинале турнира Кудерметова сыграет против бельгийки Элисы Мертенс, которая в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову — 6:4, 6:4.
Вторую полуфинальную пару составили Марта Костюк (Украина) — Сорана Кирстя (Румыния).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Ана Богдан (Румыния) — 2:6, 6:3, 6:3
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