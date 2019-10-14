Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 35-ю строчку в чемпионской гонке WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 14 октября

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6476

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4962

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4942

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4401

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3995

8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3705. ...

35 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1385...

39 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306...

42 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1256...

53 (52). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...

62 (61). Анна Блинкова (Россия) — 926...

69 (67). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

88 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 695...

92 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...

98 (96). Анна Калинская (Россия) — 608

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