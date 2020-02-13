Адамчак и Сизикова проиграли в четвертьфинале турнира в Петербурге
18:29
Россиянка Яна Сизикова и австралийка Моник Адамчак проиграли в 1/4 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге. Их обыграл дуэт Хэйли Картер/Шэрон Фишман (США/Канада) — 6:3, 6:3.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Хэйли Картер/Шэрон Фишман (США/Канада, 4) — Моник Адамчак/Яна Сизикова (Австралия/Россия) — 6:3, 6:3
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