19-летняя Тимофеева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Мария Тимофеева в полуфинале турнира WTA 250 в Будапеште обыграла Надю Подороску из Аргентины.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Девушки провели на корте 3 часа 11 минут.

246-я ракетка мира Тимофеева ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. 80-я ракетка мира Подороска записал на свой счет 4 эйса, 5 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

19-летняя россиянка впервые выступает на турнире WTA. В финале квалификации она уступила Анне Шишковой, но попала в основную сетку как лаки-лузер.

В финале турнира Тимофеева сыграет с победительницей матча Клер Лю (США) — Катерина Байндль (Украина).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Надя Подороска (Аргентина, 9) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3