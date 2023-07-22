WTA выступила с заявлением по поводу того, что Звонареву не пустили в Польшу

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала ситуацию с тем, что российскую теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA.

«WTA осведомлена о ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Вера покинула Польшу, и мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — говорится в заявлении организации.

22 июля стало известно, что Звонарева не была пропущена в Польшу пограничниками «по соображениям государственной безопасности», так как она «находится в списке лиц, чье пребывание нежелательно на территории Республики Польша». Она пыталась попасть в страну рейсом из Белграда с помощью визы, выданной Францией.

38-летняя россиянка должна была выступить на турнире WTA, который стартует в понедельник в Варшаве.