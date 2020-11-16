Зверев извинился за слова бывшей подруги о домашнем насилии

Накануне матча против Даниила Медведева на Итоговом турнире в Лондоне Александру Звереву, как и ожидалось, на пресс-конференции задали вопрос в домашнем насилии.

Бывшая девушка немецкого теннисиста Ольга Шарыпова ранее многократно повторяла в СМИ и социальных сетях рассказ об избиениях со стороны Зверева во время их отношений в прошлом году и ранее. Девушка уверяет, что действия Александра едва не довели ее до самоубийства. Спортсмен отрицает факт рукоприкладства, и на пресс-конференции в Лондоне извинился за то, что такая информация отвлекает болельщиков от тенниса.

— Я очень сожалею, что эти обвинения были выдвинуты, но по-прежнему заявляю, что они не соответствуют действительности, — отметил Зверев. — В наших отношениях мы пережили взлеты и падения, но того, что публично описывает Ольга, не было. Я не такой, такие действия — не то, что воспитывали во мне родители. Мне грустно, что ложные обвинения оказывают влияние на спорт и на меня самого. Я прошу прощения, что акцент сместился со спорта на подобную информацию.

Матч Медведев — Зверен пройдет в понедельник, 16 ноября. Начало — в 23.00 (мск).