Теннисистка Соболенко показала бицепс: «Почему мне стыдно сейчас?»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в Instagram выложила новое фото.

На снимке девушка показывает свою физическую форму

«Перекачалась? Почему мне стыдно сейчас?» — подписала снимок Соболенко.

Виктория Азаренко и Арина Соболенко обыграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схурус (4:6, 7:5, 10:4) в финале парного разряда турнира WTA в Берлине.

Антон Шебика 22 июня 2021, 10:43 МСК ПОДЕЛИТЬСЯ КОММЕНТАРИИ 5 Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка похвасталась своим бицепсом. «Перекачалась? Почему мне стыдно сейчас?» — подписала фото Соболенко. ФОТО: «ИНСТАГРАМ» АРИНЫ СОБОЛЕНКО На минувшей неделе Арина в матче второго круга турнира в Берлине (Германия) уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Соболенко на том турнире была посеяна под первым номером. В парном разряде Соболенко и её соотечественница Виктория Азаренко завоевали титул. В финале они обыграли американо-нидерландский дуэт Николь Меликар/Деми Схурс со счётом 4:6, 7:5, [10:4]. На этой неделе Соболенко выступит на турнире в Истбурне. Её первой соперницей будет американка Бернарда Пера. Турнир завершится 26 июня. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Арина Соболенко: по многочисленным просьбам сделала модную фотку «Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом? ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕГИ ТЕННИС WTA ФОТО НОВОСТИ УКРАИНЫ-СНГ АРИНА СОБОЛЕНКО ЗАГЛАВНОЕ ФОТО: INSTAGRAM.COM/SABALENKA_ARYNA ИСТОЧНИК: «ЧЕМПИОНАТ» СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ Вот почему запрещено смешивать в салате огурцы и помидоры Семенович рассказала, сколько зарабатывала в группе «Блестящие» Захар Прилепин объяснил «феномен Бузовой» Звезды, которых критикуют за смену имиджа «Как девочка»: многодетная Климова показала стройные ноги 10 признаков того, что у вас сильная интуиция Как выглядит Паулина Андреева после родов: сын Нагиева показал Геннадий Хазанов раскритиковал комика Павла Волю Татьяна Буланова сообщила о смерти 39-летнего Артема Анчукова Смешивать огурцы с помидорами - большая ошибка, и вот почему Что делать, чтобы ноги не «гудели» и не отекали Врезал при всех: как Грачев выступил против ввода войск в Чечню Коллега Филиппа Янковского показал его после химиотерапии Выходку падчерицы Ивана Урганта обсуждают в сети «Ты что, трус что ли?»: Степашин сказал, что сделали с Грачевым Герои сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас - фото Маньяк похитил девушку и 7 лет держал в коробке под кроватью «Зенит» предложит Жиркову три варианта остаться в клубе Человек стареет не постепенно, а рывками: названы три возраста Кто на самом деле ввел войска в Чечню: Степашин ответил Комментарии: 5 Правила Рекомендуем вам Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-4383555-perekachalas-pochemu-mne-stydno-sejchas-arina-sobolenko-pokazala-biceps.html?utm_source=copypaste