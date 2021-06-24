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Александр Бублик проиграл в четвертьфинале турнира в Истборне

14:49

Теннисист из Казахстана Александр Бублик проиграл в четвертьфинале турнира ATP в Истборне итальянцу Лоренцо Сонего (1:6, 5:7).

Игра длилась 1 час 17 минут.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:1, 7:5

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