Александр Бублик проиграл в четвертьфинале турнира в Истборне
14:49
Теннисист из Казахстана Александр Бублик проиграл в четвертьфинале турнира ATP в Истборне итальянцу Лоренцо Сонего (1:6, 5:7).
Игра длилась 1 час 17 минут.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Viking International Eastbourne
Призовой фонд 547 265 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:1, 7:5
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