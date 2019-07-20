Штраф Томича за "отсутствие профессионализма" оставлен в силе

Австралиец Бернард Томич был оштрафован на всю сумму призовых, которые полагались за участие в первом круге Уимблдона.

По мнению организаторов, он не проявил должного профессионализма. Томич проиграл французу Жо-Вильфриду Цонге со счетом 2:6, 1:6, 4:6. Матч продлился всего 58 минут. После рассмотрения апелляции теннисиста, руководство турнира решило оставить в силе штраф в размере 50 тысяч евро, сообщает l'Equipe.

Однако, если Томич не повторит подобного поведения на следующих восьми турнирах "Большого шлема", в которых примет участие, то ему будет возмещены 25 процентов финансовых потерь.