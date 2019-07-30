Шарапова сыграет на турнире в Торонто

Серебряная призерка Олимпиады-2012, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова выступит на турнире категории Premier в Торонто (Канада), сообщает официальный сайт российской спортсменки.
Соревнования в Торонто пройдут с 5 по 11 августа. Ранее стало известно, что Шарапова выступит на турнире в Цинциннати. Спортсменка получила "уайлд-кард".
Шарапова снялась с матча первого круга на Уимблдоне из-за полученной травмы. В обновленном рейтинге теннисистка располагается на 82-й строчке.
Дополнительная информация
https://www.mariasharapova.com/maria-to-play-toronto-and-cincinnati/
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