Шарапова сыграет на турнире в Торонто

Серебряная призерка Олимпиады-2012, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова​ выступит на турнире категории Premier в Торонто (Канада), сообщает официальный сайт российской спортсменки.

Соревнования в Торонто пройдут с 5 по 11 августа. Ранее стало известно, что Шарапова выступит на турнире в Цинциннати. Спортсменка получила "уайлд-кард".

Шарапова снялась с матча первого круга на Уимблдоне из-за полученной травмы. В обновленном рейтинге теннисистка располагается на 82-й строчке.

Шарапова выступит в Цинциннати