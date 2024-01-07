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Сегодня, 14:44

Хуркач проиграл Звереву в финале United Cup. Германия сравняла счет в матче с Польшей

Виктория Кравченко
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Хуберта Хуркача в финале United Cup в Австралии — 6:7, 7:6, 6:4. Встреча продлилась 3 часа.

Счет в матчевом противостоянии до трех победу между Германией и Польшей стал ничейным (1-1).

Победитель решающего матча турнира определится по итогам игры смешанных пар Ига Свентек/Хуберт Хуркач — Лаура Зигемунд/ Максимилиан Мартерер.

Австралия

Объединенный Кубок. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал (Сидней)

Польша — Германия

Хуберт Хуркач — Александр Зверев — 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 4:6

Хуберт Хуркач
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