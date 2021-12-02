Чесноков уверен, что Россия победит Швецию в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными России и Швеции.

«Медведев отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде, — приводит слова Чеснокова RT. — Однако со Швецией будет точно не так сложно, как с Испанией, у которой даже второй состав выглядит посолиднее. У шведов все держится на братьях Имер, но старший плетется во второй сотне и является немного деревянным теннисистом. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам уступили. Мы сильнее их по всем параметрам и должны победить».

Встреча между сборными России и Швеции состоится сегодня, 2 декабря, в Мадриде. Начало игры — после 18.00 по московскому времени.