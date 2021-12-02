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Чесноков уверен, что Россия победит Швецию в четвертьфинале Кубка Дэвиса

16:45
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными России и Швеции.

«Медведев отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде, — приводит слова Чеснокова RT. — Однако со Швецией будет точно не так сложно, как с Испанией, у которой даже второй состав выглядит посолиднее. У шведов все держится на братьях Имер, но старший плетется во второй сотне и является немного деревянным теннисистом. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам уступили. Мы сильнее их по всем параметрам и должны победить».

Встреча между сборными России и Швеции состоится сегодня, 2 декабря, в Мадриде. Начало игры — после 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/934284-chesnokov-rublyov-rossiya-tennis-kubok-devisa

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Карен Саркисян все материалы автора
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