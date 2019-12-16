Более 130 теннисистов подозревают в проведении договорных матчей

Более 130 теннисистов подозреваются в участии в договорных матчах, утвеждает Welt. В расследовании принимали участие спецслужбы нескольких стран, включая Бельгию, Испанию, Францию и США. По данным следствия, в семи странах Европы была создана система махинации со ставками, в организации которой обвиняется «армянская мафия».

В матчах с подозреваемыми теннисистами делался ряд маленьких ставок, чтобы не вызывать подозрение крупными суммами.

В число подозреваемых входит один из теннисистов из топ-30 рейтинга ATP. Также называется немецкий теннисист Макс Х., сотрудничающий со следствием. В топ-1000 рейтинга таких теннисистов нет, однако его имя могло быть изменено.