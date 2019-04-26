Россиянка Анна Блинкова и грузинка Оксана Калашникова обыграли хорватку Дарью Юрак и румынку Ралуку Олару (3:6, 6:2, 10:8) в четвертьфинале парного разряда турнира WTA в Штутгарте. Встреча продолжалась 1 час и 23 минуты.

Блинкова и Калашникова сыграют в полуфинале с россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Лусией Шафаржовой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 820 977 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) – Дарья Юрак/Ралука Олару (Хорватия/Румыния) – 3:6, 6:2, 10:8

Все о турнире WTA – здесь