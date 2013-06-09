Roland Garros-2013: Надаль выиграл восьмой титул в Париже
Испанец Рафаэль Надаль выиграл Roland Garros-2013, победив в финале своего соотечественника Давида Феррера в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:3. Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции в восьмой раз в своей карьере. Испанец стал первым теннисистом, одержавшим восемь побед на одном турнире "Большого шлема". Смотреть фотогалерею
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Открытые корты, грунт
Призовой фонд 21 017 000 евро
Мужчины
Финал
Надаль (Испания, 3) – Феррер (Испания, 4) – 6:3, 6:2, 6:3
"СЭ" вел текстовую трансляцию решающего поединка Roland Garros-2013.
Источник: sport-express.ru
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