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9 июня 2013, 19:30

Roland Garros-2013: Надаль выиграл восьмой титул в Париже

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Сегодня. Париж. Рафаэль НАДАЛЬ - восьмикратный победитель Roland Garros. Фото AFP
Фото AFP

Испанец Рафаэль Надаль выиграл Roland Garros-2013, победив в финале своего соотечественника Давида Феррера в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:3. Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции в восьмой раз в своей карьере. Испанец стал первым теннисистом, одержавшим восемь побед на одном турнире "Большого шлема". Смотреть фотогалерею

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Открытые корты, грунт

Призовой фонд 21 017 000 евро

Мужчины

Финал

Надаль (Испания, 3) – Феррер (Испания, 4) – 6:3, 6:2, 6:3

"СЭ" вел текстовую трансляцию решающего поединка Roland Garros-2013.

Источник: sport-express.ru
Рафаэль Надаль
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