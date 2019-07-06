23:15 | Теннис — "Большой шлем"

Соуза вышел в четвертый круг Уимблдона, где сыграет с Надалем

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Португалец Жоау Соуза вышел в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего раунда он в пяти сетах обыграл представителя Великобритании Дэниэла Эванса - 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 3 минуты.

В следующем круге Соуза сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Жоау Соуза (Португалия) - Дэниэл Эванс (Великобритания) - 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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