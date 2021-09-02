Рахимова обыграла Александрову и вышла в третий раунд US Open
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Российская теннисистка Камилла Рахимова победила свою соотечественницу Екатерину Александрову (6:4, 6:1) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Кристина Макхэйл (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Камилла Рахимова (Россия, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 6:4, 6:1
Елена Рыбакина (Казахстан, 19) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 6:1
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