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Рахимова обыграла Александрову и вышла в третий раунд US Open

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Российская теннисистка Камилла Рахимова победила свою соотечественницу Екатерину Александрову (6:4, 6:1) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Кристина Макхэйл (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 6:4, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 19) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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