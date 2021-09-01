Рууд проиграл ван де Зандсюлпу во втором раунде US Open
Рууд проиграл ван де Зандсюлпу во втором раунде US Open
Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп победил норвежца Каспера Рууда (3:6, 6:4, 6:3, 6:4) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде. Его следующим соперником станет аргентинец Факундо Баньис.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 6:4, 6:3, 6:4
Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4
Алекс Молчан (Словакия, Q) — Брэндон Накашима (США, WC) — 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4
Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Кристиан Гарин (Чили, 16) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4
Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, 6:4
Петер Гойовчик (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия) — 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4
Факундо Баньис (Аргентина) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, LL) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:2
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