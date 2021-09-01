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Рууд проиграл ван де Зандсюлпу во втором раунде US Open

1 сентября 2021, 23:17
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Рууд проиграл ван де Зандсюлпу во втором раунде US Open

Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп победил норвежца Каспера Рууда (3:6, 6:4, 6:3, 6:4) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде. Его следующим соперником станет аргентинец Факундо Баньис.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4

Алекс Молчан (Словакия, Q) — Брэндон Накашима (США, WC) — 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Кристиан Гарин (Чили, 16) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4

Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, 6:4

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия) — 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4

Факундо Баньис (Аргентина) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, LL) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:2

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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