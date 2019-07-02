Первая ракетка мира Барти выиграла на старте Уимблдона, Калинская проиграла

Первая ракетка мира Эшли Барти одолела Чжэн Сайсай в первом круге Уимбдонского турнира. Во втором круге соперницей Барти сыграет с Элисон ван Уйтванк, которая взяла верх над россиянкой Светланой Кузнецовой.

В другом матче пятая "сеяная" немка Ангелик Кербер победила соотечественницу Татьяну Марию. Ее соперницей станет Лорен Дэвис из США.

Россиянка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку из квалификации, проиграла Магде Линетт из Польши.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша) - Анна Калинская (Россия, Q) - 6:0, 7:6 (11:9)

Ангелик Кербер (Германия, 5) - Татьяна Мария (Германия) - 6:4, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 1) - Чжэн Сайсай (Китай) - 6:4, 6:2