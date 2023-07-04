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Сегодня, 09:10

Джокович: «Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, нервничал ли он в матче первого круга Уимблдона.

«Нервы всегда играют, потому что ты играешь перед полным стадионом на одном из самых важных турниров в мире. Каким бы опытным я ни был, сколько бы матчей на этом корте ни провел, нервы все равно чувствуются. Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал — особенно на «Больших шлемах». Нервы — это нормально. Важнее всего, как ты адаптируешься, как направляешь внимание на то, чтобы быть продуктивным», — сказал Джокович на пресс-конференции.

23-кратный чемпион «Больших шлемов» на старте турнира обыграл Педро Качина (6:3, 6:3, 7:6 (7:4)). Во втором круге Джокович встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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