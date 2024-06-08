Веснина назвала закономерной победу Свентек в финале «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу польки Иги Свентек над итальянкой Ясмин Паолини (6:2, 6:1) в финале «Ролан Гаррос».

«Это было ожидаемо. Безусловно, выход в финал для Паолини был очень ярким событием. Мало кто этого ожидал. Но для Свентек эта победа закономерна. На протяжении всего турнира она играла очень здорово. Конечно, если бы Наоми Осака использовала свой шанс, этого бы не произошло. Но на турнирах «Большого шлема» бывает так, что когда ты выигрываешь первые матчи с матчболов, затем ты выигрываешь и турнир. Так было, например, с Кербер на Australian Open. Достаточно часто такие совпадения бывают. Теперь посмотрим, сложится ли так у Александра Зверева», — сказала Веснина «СЭ».

23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже. Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах «Большого шлема».