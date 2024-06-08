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Сегодня, 19:10

Веснина — о выступлении Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Это что-то невероятное!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина в комментарии для «СЭ» оценила выступление 17-летней Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». Россиянка в полуфинале проиграла итальянке Ясмин Паолини.

«Это что-то невероятное! В 17 лет пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема». Очень крутое достижение. Мирра — большая молодец! Она очень здорово играет и предугадывает игру соперниц. Она немного напоминает мне Мартину Хингис. Еще до удара уже занимает позицию на корте. Мирра очень цепкая и неуступчивая в борьбе. Это потрясающее качество для такой юной девушки. Великолепный результат! Думаю, что в полуфинале немного не хватило силенок и опыта, как играть полуфинальные матчи», — сказала Веснина «СЭ».

В финале «Ролан Гаррос» полька Ига Свентек обыграла Паолини со счетом 6:2, 6:1.

Теннис
Ролан Гаррос
Елена Веснина
Мирра Андреева
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