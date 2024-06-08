Селиваненко — о победе Свентек на «Ролан Гаррос»: «Она не дала усомниться в своем лидерстве»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу польки Иги Свентек над итальянкой Ясмин Паолини (6:2, 6:1) в финале «Ролан Гаррос».

«Ига доминировала на протяжении всего матча и ни разу не дала повода усомниться в своем лидерстве. Для Ясмин же в любом случае этот «Ролан Гаррос» запомнится прекрасной игрой во всех матчах до финала, и ей предстоит еще играть на титул в паре», — сказал Селиваненко «СЭ».

23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.

Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.

Софья Грецкая