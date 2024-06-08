Сборная Франции объявила окончательную заявку на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом определился с окончательной заявкой национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Упамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал»).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал»).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Маркус Тюрам («Интер»).

Сборная Франции на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Польши, Австрии и Нидерландов. Первый матч команды Дешама состоится 17 июня с австрийцами в Дюссельдорфе.