Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:21

Свентек разгромила Паолини в финале «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ига Свентек.
Фото AFP

Полька Ига Свентек обыграла итальянку Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 10 минут. Первая ракетка мира сделала за игру 1 эйс и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У 15-й ракетки мира — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.

Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах «Большого шлема».

Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 6:2, 6:1

Источник: Сетка Ролан Гаррос
Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Ясмин Паолини
9
32
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Директор Театра сатиры Игорь Берлин покидает свой пост
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Свентек победила Паолини в финале «Ролан Гаррос»: онлайн-трансляция
Карлос Алькарас — Саша Зверев: время начала и где смотреть трансляцию финала «Ролан Гаррос»
Ига Свентек — Ясмин Паолини: смотреть трансляцию финала «Ролан Гаррос»
Теннисистка Петрова уверена в победе Свентек на «Ролан Гаррос»
Зверев — о матче с Алькарасом в финале «Ролан Гаррос»: «Нас ждет тяжелая битва»
Ольховский оценил, как Андреева справляется с психологическим давлением
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рууд сообщил, что не выступит на турнирах перед «Уимблдоном»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости