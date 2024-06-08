Паолини: «Играть против Свентек — самая сложная задача в спорте»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос».

15-я ракетка мира уступила польке Иге Свентек со счетом 2:6, 1:6.

«Мне очень понравилось сегодня играть на этом корте. Нужно поздравить Игу. Играть с тобой на этом корте — самая сложная задача в спорте.

Хочу поблагодарить свою команду, семью и всех, кто болел за меня и верил в меня каждый день. Спасибо», — сказала Паолини после игры.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. 9 июня она сыграет с финале «Ролан Гаррос» в паре с соотечественницей Сарой Эррани.