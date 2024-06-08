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Ига Свентек — Ясмин Паолини: смотреть трансляцию финала «Ролан Гаррос»

Ига Свентек сыграет с Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» 8 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Полька Ига Свентек сыграет с главной сенсацией турнира Ясмин Паолини в финальном матче Открытого чемпионата Франции в субботу, 8 июня. Игра состоится на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже. Начало — 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Свентек — Паолини можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В истории очных противостояний соперницы встречались один раз на взрослом уровне. Это было в первом круге US Open-2022. Тогда Свентек уверенно победила итальянку в двух сетах — 6:3, 6:0.

Первая ракетка мира — действующая чемпионка «мэйджора» в Париже.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Ясмин Паолини
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