Джокович — о том, что вытирал корт: «Обычно я выхожу с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что вытирал корт полотенцем в первом круге Уимблдона.

«Конечно, и болельщикам, и нам было неприятно. Но условия не подходили для игры — под крышей было слишком скользко. Когда крышу открыли, все изменилось, уже через 10-15 минут мы бегали. Этот корт — это храм тенниса. И обычно я выхожу на него с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово — что-то новенькое», — сказал Джокович в интервью на корте.

В первом круге турнира в Лондоне 36-летний теннисист одержал победу над Педро Качином из Аргентины со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Во втором круге Джокович встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.