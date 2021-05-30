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Нишикори сыграет с Хачановым во втором раунде Roland Garros

20:10
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Соперником российского теннисиста Карена Хачанова по второму раунду Roland Garros в мужском одиночном разряде станет японец Кеи Нишикори.

В первом раунде японский спортсмен победил Алессандро Джаннесси (6:4, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 6:4). Матч продолжался четыре часа и четыре минуты.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кеи Нишикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия, Q) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 6:4

Кристиан Гарин (Чили, 22) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6), 6:2

Маккензи Макдональд (США, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

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