Нишикори сыграет с Хачановым во втором раунде Roland Garros
20:10
Соперником российского теннисиста Карена Хачанова по второму раунду Roland Garros в мужском одиночном разряде станет японец Кеи Нишикори.
В первом раунде японский спортсмен победил Алессандро Джаннесси (6:4, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 6:4). Матч продолжался четыре часа и четыре минуты.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Кеи Нишикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия, Q) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 6:4
Кристиан Гарин (Чили, 22) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6), 6:2
Маккензи Макдональд (США, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:3
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