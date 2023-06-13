Мбаппе — Джоковичу: «Ты создал историю»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Ты создал историю, поздравляю», — написал Мбаппе в соцсетях, отметя Джоковича.

Для Джоковича это третий успех на «Ролан Гаррос»: ранее он выигрывал в 2016 и 2021 годах. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Он является рекордсменом среди мужчин по этому показателю. У Рафаэля Надаля — 22 титула.