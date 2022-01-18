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Сегодня, 07:09

Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open обыграла швейцарку Штефани Фегеле со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Россиянка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Анастасия Севастова (Латвия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 25) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:3, 6:1

Australian Open
Дарья Касаткина
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