Касаткина вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open обыграла швейцарку Штефани Фегеле со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Россиянка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Анастасия Севастова (Латвия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 25) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:3, 6:1
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