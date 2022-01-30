Собкин назвал поведение болельщиков одним из факторов поражения Медведева от Надаля

Заслуженный тренер России Борис Собкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

«Практически по всем параметрам показатели у Дани были лучше, чем у Надаля. Испанец выиграл несколько по-настоящему важных очков, когда у Дани были шансы закончить матч в трех сетах. Так или иначе это была битва двух очень сильных характеров. В итоге должен был выиграть только один. И победителем оказался Надаль. Честь ему и хвала. Я не считаю это поражение обидным. Абсолютно равный матч, даже несмотря на то что Медведев вел. Такое бывает. Даня показал хорошую игру. Жаль, конечно. Для всех наших болельщиков это неприятно. Но он проиграл. Безусловно, поведение болельщиков — один из факторов такого результата. Но многие даже любят, когда против них болеют. Поэтому я бы не стал преувеличивать роль фанатов именно в этом матче», — сказал Собкин «СЭ».

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.