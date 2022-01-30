Надаль: «Знаю, что это тяжелый момент для Медведева. Сам бывал на его месте»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал комментарий после победы в финале Открытого чемпионата Австралии над россиянином Даниилом Медведевым.

«Я знаю, что это тяжелый момент для Даниила. Я сам бывал на его месте. Но у меня нет сомнений, что ты еще возьмешь этот титул. Патому что ты — великолепен.

Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. И разделить его с тобой — большая честь. Всего наилучшего тебе в будущем.

Фантастика. Полтора месяца назад я не знал, вернусь ли в теннис. И я безмерно благодарен болельщикам за поддержку.

Полтора месяца назад я бы сказал, что это мой последний Australian Open. Но теперь у меня есть силы продолжать», — сказал Надаль в эфире Eurosport.