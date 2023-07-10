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Медведев прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря отказу чеха Легечки

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В четвертом круге Медведев играл против чеха Иржи Легечки. Легечка отказался продолжать матч при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

В четвертьфинале Уимблдона Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 5) — Кристофер Юбенкс (США).

Даниил Медведев впервые в карьере прошел в четвертьфинал Уимблдона. До этого лучшим результатом россиянина на турнире было попадание в четвертый круг в 2021 году.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:2 — отказ Легечки

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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