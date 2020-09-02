Даниил Медведев: «Очень доволен счетом, в первом круге важно выиграть в три сета»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Федерико Дельбонисом в первом круге US Open. Третий номер «посева» выиграл в трех сетах 6:1, 6:2, 6:4.

— Я очень доволен счетом, в первом круге важно выиграть в три сета, особенно если играешь так поздно. Я рад, что успел закончить до полуночи, — цитирует официальный сайт US Open Медведева. — Я играл последовательно, не шел на рискованные удары, сегодня это стало ключом к победе.

Во втором круге Медведев сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.