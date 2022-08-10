Шаповалов «развалился» без русского тренера. После увольнения Южного Денис проиграл 9 из 10 последних матчей

Канадец российского происхождения проводит худший год в карьере.

Денис Шаповалов угодил в серьезный игровой кризис. В этом сезоне представитель Канады дошел до четвертьфинала Australian Open, полуфинала турнира в Дубае и 1/4 финала «мастерса» в Риме, где он обыграл Рафаэля Надаля. После Рима он уступил пять матчей подряд, в том числе вылетел от Хольгера Руне в первом круге «Ролан Гаррос». Неудачную серию удалось прервать на Уимблдоне, в пяти сетах переиграв Артура Риндеркнеша. Правда, во втором круге Шаповалов уступил Брэндону Накосиме.

Всего в последних 10 матчах у Шаповалова девять поражений. Четыре из них пришлось на игроков топ-50, три — от соперников из топ-70 и проигрыш от 99-го номера рейтинга Джея-Джея Вульфа в Вашингтоне. Сам Шаповалов не унывает на публике: «Теннис состоит из взлетов и падений. Очень редкие игроки могут выступать суперстабильно. Это природа игры. Нужно иметь терпение, привыкнуть к этому, сохранять позитивный настрой, работать и верить в себя».

Михаил Южный. Андрей Голованов, Сергей Киврин

Прибавил во всем, но решил уволить Южного

Резкое падение результатов Шаповалова началось после расставания с российским тренером, экс-восьмой ракеткой мира Михаилом Южным. С ним Денис сотрудничал с августа 2019 года. Под руководством Южного канадец с русскими корнями (бабушка и дед Шаповалова жили в Ленинграде) взял дебютный титул на уровне ATP в Стокгольме, дошел до полуфинала Уимблдона-2021 и четвертьфинала US Open-2020, дебютировал в топ-10 и стабильно входил в топ-15.

Казалось, что игрок и тренер нашли друг друга. Денис говорил много комплиментов своему наставнику, рассказывая, что благодаря Южному прибавил во всем, стал сильнее тактически и психологически. В 2020 году в команду игрока вошел психолог Вадим Гущин, который долгое время помогал и Михаилу: «Южный очень рекомендовал его, поэтому я согласился, — рассказывал Денис. — Понимал, что это важная часть моей игры, что я действительно могу ее улучшить. И я думаю, что Вадим действительно невероятно мне помог. Помог избавиться от ярости, эмоций, которые раньше обуревали меня во время матчей, и я смог начать играть свободно. Теперь я могу играть так все время».

К мощной подаче он добавил форхенд и особенно одноручный бэкхенд, научился давить, когда это необходимо, одновременно сохраняя контроль над игрой. Между собой Шаповалов и Южный общались на русском, а Денис заявлял, что уговаривает Михаила как-нибудь сыграть с ним в паре, намекая на отличную форму россиянина.

Но в ноябре 2021 года Шаповалов неожиданно объявил о расставании с тренером. Это случилось после того, как канадец проиграл Томми Полу в финале турнира в Стокгольме. «Я с ним поговорил, мы вместе все решили, — отметил игрок. — Мы до сих пор переписываемся, у нас хорошие отношения, но сотрудничество больше не работало. Мы оба не достигали того, чего хотели. К сожалению, в теннисе так бывает. Вообще это тяжело, потому что, если я зову человека в команду, он мне как родной. Так что это было сложное решение».

Денис Шаповалов. Фото Getty Images

В поисках легенды

С мая 2022 года Шаповалов сотрудничает с канадцем Питером Полански, который остается действующим игрок. В этом году 34-летний теннисист провел несколько турниров, но, похоже, принял решение сосредоточиться на тренерской карьере. Денису нравится работать с соотечественником.

«Питер был очень умным теннисистом, когда играл, — рассказал Шаповалов. — У меня было много проблем с тех пор, как началось наше сотрудничество, но мы продолжаем упорно работать. Мы прекрасно друг друга знаем, несколько раз были в одной команде в Кубке Дэвиса. У него хорошее видение моей игры. Он отлично общается со мной и с остальными членами команды. Он профессионал и очень организованный человек. Пока все здорово идет. У нас хорошее видение будущего».

При этом результаты 23-летнего теннисиста продолжают падать. Он выпал из топ-20, а на домашнем турнире в Монреале уступил Алексу де Минауру в первом круге. После этого Шаповалов заявил, что все-таки ищет нового тренера.

«Очень часто люди паникуют, когда что-то не получается, — уверен Денис. — Но нужно думать о том, как ты будешь играть дальше, что можно сделать, чтобы исправить ошибки. И нужно работать по тому плану, который у нас есть. Хотя в каком-то смысле я ищу наставника, легенду. Того, кто будет поддерживать команду и высказывать свое мнение. Приятно, когда есть возможность поговорить с легендарным игроком и узнать его мнение о разных ситуациях. Он стал бы отличным дополнением к команде. Нужно посмотреть, какие есть варианты и кто свободен. Не знаю, когда это произойдет, но это у меня в планах».