Провал после волшебной недели. Медведев и Рублев проиграли на старте «мастерса» в Монреале

На двух супертурнирах в Канаде в одиночных сетках не осталась ни одного представителя России — все они проиграли уже к третьему кругу.

Турнир ATP-1000 в Монреале

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2

Дэниел Эванс (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:4

Марин Чилич (Хорватия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2

Сезон на американском харде начался в полном объеме — некоторым лидерам в ходе него нужно сильно постараться, чтобы перекрыть результаты прошлого года и остаться на вершине. В первую очередь речь о Данииле Медведеве, который уже несколько недель возглавляет рейтинг и которому придется защищать титул на US Open и еще нескольких стартах. Пару дней назад россиянин выиграл наконец-таки первый турнир в сезоне после пяти подряд поражений в финалах. За победу Медведев получил всего 250 очков, что не сравнится с тем, что можно получить за титул на «тысячнике» в Монреале.

When you get a chance to talk to the World No. 1, you take it ??@DaniilMedwed | @OBNmontreal | #OBN22 pic.twitter.com/CXTZLwXFVx — ATP Tour (@atptour) August 10, 2022

Камбэк Кирьоса и ранний вылет Медведева

Даниил стал первым сеяным турнира и первый круг пропускал. Во втором же ему выпало встретиться с Ником Кирьосом. Австралиец на прошлой неделе тоже был победителем, только турнира в Вашингтоне. Ник — безумно талантливый, но несдержанный теннисист, которому эмоциональность часто мешает на корте. Медведев тоже может страдать похожим. А вот по потенциалу оба считаются фаворитами хардовой части сезона.

До этого Ник и Даниил встречались трижды — и только однажды, на Australian Open-2022, победил Медведев. Дане было важно заработать очки в Монреале — в прошлом году россиянин здесь выиграл, записав на свой счет целую тысячу. Россиянин недавно заявил, что иногда все-таки заглядывает в рейтинг проверить, как у него там дела. Сдвинуть его с первой строчки до US Open могли Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Первый вылетел во втором круге того же Монреальского турнира от Томми Пола. Рафа заявлен в Цинциннати, так что за ним еще нужно будет последить. А вообще можно было решать все своими силами — выигрывать горячо любимые хардовые турниры.

Сначала все было очень красиво — крутые подачи от Кирьоса и Медведева, эйсы, уверенная игра, но без брейков. Первые брейк-поинты появились в концовке партии, причем у Ника — только реализовать он их не смог. А на тай-брейке сильно уступил — 7:2 в том гейме. В концовке сета австралиец начал психовать, за что получил предупреждение от судьи — теннисист со всей силы запустил мяч на трибуны.

Возможно, тот случай помог Кирьосу справиться с напряжением — следующую партию он начал с брейка, полностью переиграв Медведева. Даня ничего не смог создать на подаче Ника — свои-то проходили, а вот особо опасных моментов для того, чтобы заработать брейк-поинты и реализовать их не было. Оставалось надеяться на третью партию.

Шанс появился на старте третьего сета, где Кирьос сначала допустил двойную ошибку, чем Медведеву наконец брейк-поинт, но потом благодаря паре эйсов не дал россиянину развить успех и получить желаемое. В похожей ситуации несколько геймов спустя австралиец уже не отпустил Даниила — у того тоже была двойная, да и другие недочеты типа ошибок у сетки, а вот Ник играл отменно. Следом случился и второй брейк, и ситуация уже стала разгромной — Медведев много ошибался, отдал Кирьосу инициативу и вылетел с турнира. Даниил потерял тысячу очков, а Ника есть крутая возможность выиграть что-то приличное — Монреаль, кроме Медведева, уже покинул вторая ракетка турнира Карлос Алькарас.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Рублев проиграл англичанину из четверого десятка рейтинга

Канада осталась вообще без россиян — Аслан Карацев уступил сразу же в первом круге, Карен Хачанов дошел до второго, но без шансов проиграл Марину Чиличу. У Андрея Рублева тоже наметился спад. В Монреале он встречался с Дэниелем Эвансом, 39-й ракеткой мира, и не смог с ним справиться. Англичанин начал матч с подачи под ноль, россиянину же сразу пришлось поднапрячься — счет был по опасному равным. Дальше, правда, все было гладко — и только в 13-м гейме появилась осечка со стороны Андрея. Эванс уверенно забрал подачу Рублева, имея двойной брейк-поинт. А больше ничего и не требовалось — партия осталась за англичанином.

Второй сет закончился с таким же счетом — 6:4 в пользу Дэниеля, но канва игры была немного иной. И Рублев, и Эванс начали много ошибаться на своих подачах, что привело обмену брейками в середине партии. Причем обоим потребовалось минимум усилий для этого — Андрей выиграл только один розыгрыш на той своей подаче, Дэниел отдал гейм под ноль. Но англичанин смог отыграться в самом конце и закончил матч очередным брейком.

Для победы Рублеву не хватило игры на приеме — из четырех возможных брейков случился только один, выигранных очков у него несколько меньше, чем у Эванса. Статистика не показывает какого-то сумасшедшего перевеса в сторону соперника — его и не было, что видно даже по счету. Но нельзя просто надеяться пройти кого-то чисто на классе — против топ-игроков всегда настраиваются отдельно.

Amazing performance by Dan Evans! ??



Evans takes out Rublev 6-4, 6-4 to advance in Montreal ?@OBNmontreal | #OBN22 pic.twitter.com/8UJMqifdaM — ATP Tour (@atptour) August 11, 2022

После волшебной прошлой неделе, где у нас в одиночном разряде были пять полуфиналов и три чемпиона, на нынешней неделе ни один из наших представителей не продержался дольше среды — все дружно выбыли в первом же матча. Впереди «мастерс» в Цинциннати, где россиянам нужно реабилитироваться за такой ранний вылет на канадском турнире. Медведеву в целях сохранения места в рейтинге надо выходить минимум в четвертьфинал. В идеале бы выиграть — как-то несолидно для первой ракетки мира победить всего на одном турнире в сезоне.