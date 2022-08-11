Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:30

Провал после волшебной недели. Медведев и Рублев проиграли на старте «мастерса» в Монреале

Рублев и Медведев проиграли на турнире в Монреале
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
1/2
На двух супертурнирах в Канаде в одиночных сетках не осталась ни одного представителя России — все они проиграли уже к третьему кругу.

Турнир ATP-1000 в Монреале
Второй круг
Ник Кирьос (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2
Дэниел Эванс (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:4
Марин Чилич (Хорватия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2

Сезон на американском харде начался в полном объеме — некоторым лидерам в ходе него нужно сильно постараться, чтобы перекрыть результаты прошлого года и остаться на вершине. В первую очередь речь о Данииле Медведеве, который уже несколько недель возглавляет рейтинг и которому придется защищать титул на US Open и еще нескольких стартах. Пару дней назад россиянин выиграл наконец-таки первый турнир в сезоне после пяти подряд поражений в финалах. За победу Медведев получил всего 250 очков, что не сравнится с тем, что можно получить за титул на «тысячнике» в Монреале.

Камбэк Кирьоса и ранний вылет Медведева

Даниил стал первым сеяным турнира и первый круг пропускал. Во втором же ему выпало встретиться с Ником Кирьосом. Австралиец на прошлой неделе тоже был победителем, только турнира в Вашингтоне. Ник — безумно талантливый, но несдержанный теннисист, которому эмоциональность часто мешает на корте. Медведев тоже может страдать похожим. А вот по потенциалу оба считаются фаворитами хардовой части сезона.

До этого Ник и Даниил встречались трижды — и только однажды, на Australian Open-2022, победил Медведев. Дане было важно заработать очки в Монреале — в прошлом году россиянин здесь выиграл, записав на свой счет целую тысячу. Россиянин недавно заявил, что иногда все-таки заглядывает в рейтинг проверить, как у него там дела. Сдвинуть его с первой строчки до US Open могли Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Первый вылетел во втором круге того же Монреальского турнира от Томми Пола. Рафа заявлен в Цинциннати, так что за ним еще нужно будет последить. А вообще можно было решать все своими силами — выигрывать горячо любимые хардовые турниры.

Сначала все было очень красиво — крутые подачи от Кирьоса и Медведева, эйсы, уверенная игра, но без брейков. Первые брейк-поинты появились в концовке партии, причем у Ника — только реализовать он их не смог. А на тай-брейке сильно уступил — 7:2 в том гейме. В концовке сета австралиец начал психовать, за что получил предупреждение от судьи — теннисист со всей силы запустил мяч на трибуны.

Возможно, тот случай помог Кирьосу справиться с напряжением — следующую партию он начал с брейка, полностью переиграв Медведева. Даня ничего не смог создать на подаче Ника — свои-то проходили, а вот особо опасных моментов для того, чтобы заработать брейк-поинты и реализовать их не было. Оставалось надеяться на третью партию.

Шанс появился на старте третьего сета, где Кирьос сначала допустил двойную ошибку, чем Медведеву наконец брейк-поинт, но потом благодаря паре эйсов не дал россиянину развить успех и получить желаемое. В похожей ситуации несколько геймов спустя австралиец уже не отпустил Даниила — у того тоже была двойная, да и другие недочеты типа ошибок у сетки, а вот Ник играл отменно. Следом случился и второй брейк, и ситуация уже стала разгромной — Медведев много ошибался, отдал Кирьосу инициативу и вылетел с турнира. Даниил потерял тысячу очков, а Ника есть крутая возможность выиграть что-то приличное — Монреаль, кроме Медведева, уже покинул вторая ракетка турнира Карлос Алькарас.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Рублев проиграл англичанину из четверого десятка рейтинга

Канада осталась вообще без россиян — Аслан Карацев уступил сразу же в первом круге, Карен Хачанов дошел до второго, но без шансов проиграл Марину Чиличу. У Андрея Рублева тоже наметился спад. В Монреале он встречался с Дэниелем Эвансом, 39-й ракеткой мира, и не смог с ним справиться. Англичанин начал матч с подачи под ноль, россиянину же сразу пришлось поднапрячься — счет был по опасному равным. Дальше, правда, все было гладко — и только в 13-м гейме появилась осечка со стороны Андрея. Эванс уверенно забрал подачу Рублева, имея двойной брейк-поинт. А больше ничего и не требовалось — партия осталась за англичанином.

Второй сет закончился с таким же счетом — 6:4 в пользу Дэниеля, но канва игры была немного иной. И Рублев, и Эванс начали много ошибаться на своих подачах, что привело обмену брейками в середине партии. Причем обоим потребовалось минимум усилий для этого — Андрей выиграл только один розыгрыш на той своей подаче, Дэниел отдал гейм под ноль. Но англичанин смог отыграться в самом конце и закончил матч очередным брейком.

Для победы Рублеву не хватило игры на приеме — из четырех возможных брейков случился только один, выигранных очков у него несколько меньше, чем у Эванса. Статистика не показывает какого-то сумасшедшего перевеса в сторону соперника — его и не было, что видно даже по счету. Но нельзя просто надеяться пройти кого-то чисто на классе — против топ-игроков всегда настраиваются отдельно.

После волшебной прошлой неделе, где у нас в одиночном разряде были пять полуфиналов и три чемпиона, на нынешней неделе ни один из наших представителей не продержался дольше среды — все дружно выбыли в первом же матча. Впереди «мастерс» в Цинциннати, где россиянам нужно реабилитироваться за такой ранний вылет на канадском турнире. Медведеву в целях сохранения места в рейтинге надо выходить минимум в четвертьфинал. В идеале бы выиграть — как-то несолидно для первой ракетки мира победить всего на одном турнире в сезоне.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
1
2
Читайте также
Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаповалов «развалился» без русского тренера. После увольнения Южного Денис проиграл 9 из 10 последних матчей
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости