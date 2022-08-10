Касаткина не выдержала победного темпа. Дарья выбыла с «тысячника» в Торонто

Медведев и Рублев начинают свой путь на « мастерсе » в Монреале.

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers в Торонто

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:3)

Бьянка Андрееску (Канада) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:6 (7:5), 6:4

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers в Монреале

Первый круг

Максим Кресси (США) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:4

Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:4), 5:7, 6:3

Турнир в Торонто лишился обеих представительниц России в первом же круге. В ночь на среду свои стартовые матчи проиграли и Дарья Касаткина, и Вероника Кудерметова. Причем все произошло довольно обидно для наших девушек — Кудерметова в матче против Айлы Томлянович из Австралии отыграла два матч бола, но потом упустила победу на тай-бреке — 4:6, 6:2, 6:7 (2:7). А Касаткина, видимо, просто не успела адаптироваться к корту — ей пришлось играть против бывшей чемпионки US Open и кумира местной публики Бьянки Андрееску буквально после выхода из самолета. В итоге — первое поражение после пяти победных матчей в Сан-Хосе — 7:6 (7:5), 6:4.

Дарья Касаткина. Фото USA Today Sports

Виноват жесткий календарь WTA

Главный вопрос в ситуации с Касаткиной — была ли у организаторов турнира в Торонто возможность хоть как-то отсрочить стартовый матч Дарьи, которая в воскресенье играла в финале за тысячи километров — в Калифорнии. Соперница россиянки по поединку в Сан-Хосе американка Шелби Роджерс в Канаду не поехала. Россиянка рискнула, и ей крупно не повезло. Изначально соперницей первой ракетки нашей страны в первом круге по иронии судьбы должна была стать именно Роджерс — тогда обе конкурентки находились бы в равном положении. Но после снятия Шелби ее место в сетке заняла Андрееску, которая успела провести в Торонто два матча квалификации и полностью приспособилась к покрытию.

От матчей первого круга на этом «тысячнике» освобождены восемь первых номеров «посева». Касаткина была 11-й ракеткой турнира, согласно своему предыдущему рейтингу. Сейчас Дарья уже на девятой строчке, но восемь первых номеров играют в Торонто. Так что даже теоретического шанса избежать матча во вторник на шестикруговом турнире у нашей спортсменки не было. Иначе ей и ее соперницам пришлось бы играть за один день по два матча. Подобное, как показал опыт Андрея Рублева в Вашингтоне, теоретически возможно, но навряд ли организаторы пойдут на такое без экстренной ситуации. В общем, заговора против Касаткиной в Канаде не было — виноват исключительно жесткий календарь WTA, не предполагающий хотя бы одного дня перерыва перед большим турниром.

Что касается самого матча Касаткиной, то он получился донельзя упорным. Первый сет продолжался 86 минут — иногда целый матч завершается быстрее. Дарья сначала отпустила соперницу вперед, но отыграла два сет-бола и затем сумела нагнать конкурентку, которая, для того чтобы сбить напор россиянки, активно пользовалась уловками с вызовом врача. В конце концов канадка вырвала победу на тай-брейке, но казалось, что чемпионка турнира в Сан-Хосе сейчас сделает ускорение, к которому приучила нас на прошлой неделе. Но, видимо, сил для того, чтобы прибавить, у девушки из России не осталось. Во втором сете на корте были настоящие качели — сначала Бьянка взяла два гейма подряд, потом Дарья — три, потом снова Бьянка — три. А потом все закончилось — к сожалению, не в пользу Касаткиной.

— Прошу прощения за то, как я себя вела на корте, — извинилась после игры за свое шоу с медицинской помощью Андрееску. — Я чувствовала себя очень плохо. Не знаю, в чем дело. Я приехала сюда спустя три года после титула, играла против отличной соперницы. Может быть, слишком много съела перед матчем. Не знаю, что за чертовщина. Я никогда раньше так себя не чувствовала. Я просто рада, что была достаточно сильна психологически, чтобы пройти дальше в двух сетах. Для меня это было важнее всего.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Медведева не беспокоит выступление в нейтральном статусе

Соперницей Андрееску во втором круге станет Ализе Корне из Франции. Остаться без россиянок в самом начале турнира в Торонто, конечно, обидно. Хотя впереди стартующий 15 августа и не менее важный турнир в Цинциннати, к которому теперь можно подготовиться без особой спешки и напряга. Из других важных событий на канадском «тысячнике» надо отметить новое поражение в первом же круге британки Эмму Радукану, которой, похоже, не помогли даже тренировки с Дмитрием Турсуновым. Эмма поедет в Нью-Йорк защищать свой титул в очень плохом настроении. Также множество разговоров вызвали намеки Серены Уильямс на скорое завершение карьеры. С большой вероятностью это произойдет в сентябре на US Open, а пока великой американке предстоит в Торонто матч второго круга против Белинды Бенчич из Швейцарии.

К сожалению, есть потери для россиян и на старте мужского «мастерса» в Монреале. Аслан Карацев без вариантов проиграл американцу Максиму Кресси со счетом 4:6, 4:6. Это третье подряд поражение Карацева и 14-й вылет в первом же матче в нынешнем сезоне. Аслану явно что-то надо делать со своей карьерой, если он не хочет вернуться в недра рейтинга ATP, откуда взлетел всего полтора года назад. Карен Хачанов обыграл в Канаде в первом круге аргентинца Франциско Серундоло — 7:6 (7:4), 5:7, 6:3, одержал юбилейную 200-ю победу в туре и вышел в следующем матче на вторую ракетку турнира испанца Карлоса Алькараса. В ночь на четверг свои первые матчи в Канаде должны провести Даниил Медведев (против австралийского скандалиста Ника Кирьоса) и Андрей Рублев (против британца Даниэля Эванса).

Накануне Медведеву снова пришлось высказываться на тему выступления под нейтральным флагом. Эти слова стали своеобразным ответом первой ракетки России депутату Терюшкову, накануне обвинившему Даниила в том, что тот сейчас отказался от связей со своей родиной. «Если честно, меня не сильно беспокоит выступление в нейтральном статусе, потому что для меня важно играть в теннис, — отметил Медведев. — Я люблю свою работу. Сейчас нас просят играть под нейтральным флагом, а мы должны следовать правилам. Я по-прежнему Даниил Медведев. Я по-прежнему хочу выигрывать большие трофеи, большие матчи. Ничего не меняется». Впрочем, главные испытания для первой ракетки России, похоже, впереди. Он, а также другие российские и белорусские звезды получили приглашение на выставочный турнир в поддержку Украины, который планируется провести в Нью-Йорке накануне US Open 24 августа.