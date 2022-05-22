Карацев сотворил новое чудо: за четыре часа отдал матч игроку из второй сотни

Хачанов c Грачевой — единственные россияне, выигравшие в первый день «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос. Первый круг

Мужчины

Диего Шварцман (Аргентина, 15) —Андрей Кузнецов (Россия) — 6:3, 1:6, 6:4, 6:2

Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 21) —Нуну Боржес (Португалия) — 6:3, 2:6, 6:4, 6:4

Камило Уго Карабелли (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5)

Женщины

Варвара Грачева (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — 4:6, 6:4, 7:5

Вчера Карен Хачанов отпраздновал свое 26-летие. На позитиве и бодрости духа сегодня он и Варвара Грачева — единственные из россиян, которым удалось побороть противника по первому раунду «Ролан Гарроса». Ребятам, прошедшим квалификационный турнир, а также Аслану Карацеву удача не улыбнулась. Но впереди еще много матчей с участием наших соотечественников.

Нуно! Нуно! Нуно!

Карен Хачанов и Аслан Карацев начали свои матчи примерно в одно и то же время, но ход событий разворачивался диаметрально противоположно. Такое ощущение, что 2/3 матчей находились в пропорциональной зависимости друг от друга: когда Карен выигрывал сет, Аслан его проигрывал, и наоборот. Соперники наших ребят примерно из одной оперы: оба расположились во второй сотне рейтинга ATP, только один из Португалии, второй из Аргентины. Тем не менее справились со своими оппонентами парни по-разному.

Карен Хачанов и Нуну Боржес — визуально друг на друга похожие игроки. Если говорить конкретно по матчу, то сначала отметим, что Нуну — уж очень разговорчивый теннисист. Но разговорчивым был не только он, но и его группа поддержки. В первом сете Карен преобладал по всем показателям: эйсы, брейк-поинты, процент первой подачи — все говорило о преимуществе россиянина, но дальше был небольшой спад. Во второй партии Карен чуть потерял концентрацию, этим, естественно, воспользовался португалец, сделав брейк и уже не упустив своего преимущества. Карен из-за своих же ошибок проиграл второй сет, но дальше все шло почти как по маслу.

Карен Хачанов. Фото AFP

Третий сет был самым продолжительным (44 минуты) и упорным: ребята сравнялись и по показателям, и по ощущениям; они старались все чаще выходить к сетке, но Хачанов полностью собрался и одержал верх над португальцем и здесь, и в финальном сете. Во время того, как Карен благодарил зрителей, большая часть из них скандировала: «Нуно! Нуно! Нуно!» Тем не менее Хачанов подошел к каждому, кто просил у него автограф на теннисном мячике, и был благосклонен ко всей публике. Впереди Уго Дельен — 87-я ракетка мира, который сегодня обыграл Доминика Тима, игрок не особо сильнее Боржеса. Итог: Хачанов сейчас в неплохой форме, поэтому надо цепляться за каждый поединок и идти как можно дальше, отношения с грунтом у него нормальные. Лучший результат на «Ролан Гарросе» — четвертьфинал, надо обновлять.

Аслан Карацев. Фото Reuters

Безудержное четырехчасовое веселье

Отыграться с 1-2 по сетам и проиграть матч — довольно типично в 2022 году для Карацева, нет? Пять партий, те самые излюбленные «качели», нестабильный Аслан — все здесь было. Все изначально говорило против него: нервы, двойные ошибки, игра Карабелли. Аргентинец — игрок неплохой, но не сказать, что сильно опытный. Та позиция в рейтинге ATP, на которой он сейчас находится (152-я), — его максимум, достигнутый в марте текущего года. Но сегодня он играл на равных с россиянином.

Много говорить не будем, скажем только, что местами аргентинец двигался по корту и действовал умнее Аслана. Карацев терялся, играл нестабильно, при 4:2 в пятом сете, когда уже и преимущество было в его руках, подвернул ногу и несколько минут не мог встать, но результат это не оправдывает. 22-летний аргентинец из второй сотни мирового рейтинга обыграл Аслана Карацева и вышел во второй.

Соперник Карабелли по второму кругу — Феликс Оже-Альяссим, но прежде, чем досрочно хоронить Уго, скажем, что канадец сегодня впервые выиграл матч на «Ролан Гарросе». Ему все время не везло во Франции, поэтому, в их противостоянии с аргентинцем может произойти все что угодно.

Павел Котов. Фото Global Look Press

Квалифайеры

Андрей Кузнецов и Павел Котов провалились на старте основной сетки Открытого чемпионата Франции. После трех матчей квалификации им не удалось преодолеть коварных соперников по первому кругу. Парни смогли взять всего по сету у своих оппонентов: Андрей — у Диего Шварцмана, Павел — у Ботика ван де Зандсхульпа. Приятным бонусом послужит финансовое вознаграждение в виде 62 тысяч евро за попадание стартовый раунд. А нам приятно, что Варвара Грачева взяла две партии у Астры Шармы из Австралии и уверенным шагом проследовала ко второму раунду «мейджора».

Впереди еще много матчей с участием как русских девушек, так и парней. Интрига сохраняется по поводу того, как выступит Даниил Медведев. Он определенно не является фаворитом «Ролан Гарроса», проиграв свой единственный матч после операции, но во Франции происходят чудеса. Факундо Багнис — соперник Дани по первому кругу, 98-я ракетка мира, аргентинец. Андрей Рублев начнет свой путь по сетке Открытого чемпионата Франции по теннису в тот же день, что и Медведев. Оппонент — молодой кореец Кван Сун У.