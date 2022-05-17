Медведев неудачно вернулся в тур. Пока он не в форме

Россиянин уступил 75-му номеру мирового рейтинга в своем первом матче сезона на грунте.

Geneva Open-2022

ATP 250

Второй круг

Ришар Гаске — Даниил Медведев (1) — 6:2, 7:6 (7:5)

В начале апреля стало известно, что Даниил Медведев решил сделать операцию из-за проблем с грыжей. Предварительные сроки восстановления составляли от одного до двух месяцев. В итоге вторая ракетка мира пропустил три «мастерса» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме, но все-таки успел восстановиться к «Ролан Гаррос». На прошлогоднем грунтовом «мейджоре» Даниил показал лучший результат в карьере, добравшись до четвертьфинала. Так что в Париже ему придется защищать 360 очков.

Старый знакомый

Это важно с учетом того, что в этом году Медведев ведет борьбу с Новаком Джоковичем за первую строчку мирового рейтинга. Правда, простой россиянина и удачное выступление Ноле в Мадриде и Риме помогли ему оторваться от преследователя уже на 680 очков. Впрочем, сейчас Даниилу в первую очередь стоит сосредоточиться не на возвращении на вершину, а на наборе своих боевых кондиций. Поэтому он и заявился на турнир в Женеве. «Решил, что будет полезно провести несколько матчей для подготовки к «Ролан Гаррос». Несколько — надеюсь, больше одного», — заявил на этой неделе россиянин.

Дополнительной уверенности фанатам теннисиста придавали и слова его тренера Жиля Сервара. «У меня впечатление, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы, — заявил накануне матча второго круга тренер. — Настолько гладко все прошло. Каждый раз выяснялось, что он может сделать больше, чем днем ранее. Последним ударом, который предстояло испытать, была подача. На четвертой неделе [после операции] мы возобновили обычные тренировки и приступили к полноценной подготовке».

Впрочем, отсутствие игровой практики никто не отменял. Опытный Ришар Гаске это прекрасно понимал. «Надеюсь, смогу воспользоваться тем, что для него это первый матч за долгое время», — заявил 35-летний француз.

Ранее игроки никогда не играли друг с другом на грунте. Зато на харде встречались трижды. На старте домашнего турнира в Монпелье-2018 Ришар разгромил оппонента (6:0, 6:3). Даниил взял реванш в первом круге турнира в Санкт-Петербурге-2020 (3:6, 6:3, 6:0), а также выиграл на старте победного US Open-2021 (6:4, 6:3, 6:1). Хорошие воспоминания, но сегодня Даниил был предсказуемо далек от формы, которую он набрал в сентябре 2021 года.

Ошибка за ошибкой

В первой партии он здорово сыграл всего один гейм. В остальном же его игра не соответствовала уровню игрока топ-10. Медведев нервозно действовал на задней линии и регулярно допускал ошибки с приема. Когда счет стал 2:5, россиянин пошел менять ракетку, но это не помогло. Хотя на подаче француза и завязалась мощная борьба, но на третьем сетболе Ришар все же закончил партию в свою пользу.

Второй сет начался чудовищно для Медведева — три двойные ошибки за гейм. Гаске сделал брейк, а затем уверенно закрепил преимущество на своей подаче. Только после этого россиянин проснулся. Наконец-то прорезалась первая подача, а также Даниил стал переигрывать оппонента на задней линии. В шестом гейме Медведев за счет активной игры сделал первый брейк в матче (3:3). А потом и выиграл гейм под ноль, завершив его эйсом.

Но развить успех не удалось. Гаске уверенно брал свою подачу, а Даниил продолжал ошибаться в легких ситуациях. Его подводил форхенд, а пара укороченных Ришара стала украшением партии. Так дело дошло до тай-брейка. Там Даниил провел пару классных розыгрышей, особенно когда сделал безупречный перевод слева на линию навылет (5:5). После этого Гаске выполнил классную косую подачу, Медведев с трудом справился, но после этого получил безнадежный форхенд по линии. Француз получил первый матчбол и сразу же его реализовал. Даниил сделал двойную... Очень обидно. Россиянин не получил много игровой практики перед «мейджором». Теперь к «Ролан Гаррос» надо готовиться исключительно со своей командой.